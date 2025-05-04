Россияне могут лишиться стажа из-за бланка трудовой книжки

Об этом всех граждан предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
На страницах своего Телеграм-канала она рассказала о том, что недавно один мужчина обратился за пенсией, однако Социальный фонд России отказался учитывать весь указанный в его трудовой книжке стаж. Причина заключалась в том, что серия и номер бланка были введены с 1980 года, в то время как записи в книжке начинались с 1977 года.
СФР расценил это как признак подделки документа. Всё дело в том, что в далёком 1973 году Гознак ввёл серию и номер для бланков трудовых книжек, что позволяет легко проверить, в каком году была выдана книжка. Например, серия АТ-III действовала с 1980 по 1982 годы, тогда как в 1977 году, когда была сделана первая запись мужчины, использовались бланки серии АТ-II.
К счастью, в суде мужчине удалось доказать, что его трудовая книжка не является подделкой. Первая книжка сгорела в результате пожара на предприятии, и работодатель выдал ему дубликат на новом бланке. СФР не смог представить других доказательств подделки, и суд обязал его учесть стаж и назначить пенсию.