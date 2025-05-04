Россияне могут лишиться стажа из-за бланка трудовой книжки

На страницах своего Телеграм-канала она рассказала о том, что недавно один мужчина обратился за пенсией, однако Социальный фонд России отказался учитывать весь указанный в его трудовой книжке стаж. Причина заключалась в том, что серия и номер бланка были введены с 1980 года, в то время как записи в книжке начинались с 1977 года.