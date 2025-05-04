Первый поезд метро пришел в строящееся электродепо «Столбово» — Собянин

По его словам, в «Столбово» размещено больше 30 основных зданий и сооружений. Самое крупное из них — корпус для ночного отстоя, ремонта и мойки поездов. Здесь смогут обслуживать почти 10 тыс. составов в год. Сейчас на объекте идет монтаж инженерных сетей и архитектурно-отделочные работы.