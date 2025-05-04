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Первый поезд метро пришел в строящееся электродепо «Столбово» — Собянин

Первый поезд метро пришел в строящееся электродепо «Столбово». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«В “Столбово” пришел первый поезд метро. Он проследовал в отстойно-ремонтный корпус по уже готовой соединительной ветке из оборотных тупиков за станцией “Новомосковская”. Специалисты метро провели накатку рельсовых эстакад, а также проверили габариты специальным вагоном — убедились, что депо сможет принимать составы», — написал мэр.

По его словам, в «Столбово» размещено больше 30 основных зданий и сооружений. Самое крупное из них — корпус для ночного отстоя, ремонта и мойки поездов. Здесь смогут обслуживать почти 10 тыс. составов в год. Сейчас на объекте идет монтаж инженерных сетей и архитектурно-отделочные работы.

«Электродепо “Столбово” будет обслуживать поезда Сокольнической и Троицкой линий. При этом для последней в будущем построят новое депо», — подчеркнул Сергей Собянин.