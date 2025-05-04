2785 жителей Иркутской области получили выплаты к 80-летию Победы

Напомним, с 1 мая по 30 сентября пенсионеры региона могут ездить бесплатно в электричках Иркутской области. Важное уточнение — такая опция доступна только для неработающих граждан. И что важно — получить такое право нужно заранее. Узнали, как оформить льготный проезд в электричках для пенсионеров в Иркутской области 2025.