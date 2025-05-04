2785 жителей Иркутской области получили выплаты к 80-летию Победы

Социальный фонд России произвел юбилейные выплаты жителям Иркутской области в преддверии 80-летия Победы. Общая сумма выплат составила более 186 миллионов рублей.
1210 человек получили по 80 тысяч рублей, еще 1575 — по 55 тысяч рублей. Большая сумма предназначалась для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, их вдов, несовершеннолетних узников концлагерей, обладателей наград «За оборону Ленинграда» или знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».
Также материальную поддержку оказали труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.
Средства каждому были перечислены автоматически вместе с пенсией в апреле 2025 года.
Напомним, с 1 мая по 30 сентября пенсионеры региона могут ездить бесплатно в электричках Иркутской области. Важное уточнение — такая опция доступна только для неработающих граждан. И что важно — получить такое право нужно заранее. Узнали, как оформить льготный проезд в электричках для пенсионеров в Иркутской области 2025.