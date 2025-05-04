«Вести недели» в воскресенье выйдут на час раньше

«Программа “Вести недели” сдвигается на час раньше, чтобы создать более комфортные условия для просмотра фильма “Россия. Кремль. Путин. 25 лет”, который посвящен важной дате — 25-летию первой инаугурации Владимира Путина 7 мая 2000 года, когда впервые он принес присягу как президент. “Вести недели” начнутся в 19:00, а фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой выйдет в эфир в 21:00», — сказал Киселёв.