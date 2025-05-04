«Вести недели» в воскресенье выйдут на час раньше

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Программа «Вести недели» на телеканале «Россия 1» в это воскресенье выходит в эфир на час раньше — в 19:00 вместо 20:00, чтобы создать более комфортные условия для просмотра документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», приуроченного к 25-летней годовщине первой инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости автор и ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселёв.
Документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» выйдет в эфир в 21:00 по местному времени в зависимости от часового пояса.
«Программа “Вести недели” сдвигается на час раньше, чтобы создать более комфортные условия для просмотра фильма “Россия. Кремль. Путин. 25 лет”, который посвящен важной дате — 25-летию первой инаугурации Владимира Путина 7 мая 2000 года, когда впервые он принес присягу как президент. “Вести недели” начнутся в 19:00, а фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой выйдет в эфир в 21:00», — сказал Киселёв.