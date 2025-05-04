Ural Mash: причиной ДТП с автобусом в Прикамье мог стать пёс

Причиной ДТП с туристическом автобусе на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь утром 4 мая мог стать пёс, сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По информации канала, на дорогу в районе деревни Шахарово выбежал пёс, чтобы избежать столкновения, водитель вывернул руль. Автобус съехал в кювет и перевернулся.
В момент ДТП в автобусе находились 30 пассажиров. Четверых из них госпитализировали, ещё восемь осмотрели в местных больницах. Точное количество пострадавших уточняется.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с места аварии опубликовали видео, а следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.