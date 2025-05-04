«Бессмертный полк» в Омске пройдет в двух форматах

В День Победы в Омске пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». В ней можно будет поучаствовать двумя способами: очно и онлайн.
В очном формате 9 мая акция пройдет впервые за несколько последних лет. Омичи смогут присоединиться к колонне и пройти по улицам города с портретами фронтовиков и тружеников тыла — героев, подаривших миру победу над фашизмом. Ориентировочно шествие начнется в 11 часов, сбор участников — у библиотеки Пушкина. Традиционно колонна следует по Красному пути, Соборной площади, улице Ленина и Иртышской набережной. Конечной точкой является бульвар Победы.
Также все омичи смогут принять участие в акции онлайн. Для этого до 6 мая нужно загрузить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла на площадках акции. Это можно сделать на сайте «Бессмертного полка России», в приложении «Вконтакте» или в «Одноклассниках».