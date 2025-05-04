«Бессмертный полк» в Омске пройдет в двух форматах

Также все омичи смогут принять участие в акции онлайн. Для этого до 6 мая нужно загрузить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла на площадках акции. Это можно сделать на сайте «Бессмертного полка России», в приложении «Вконтакте» или в «Одноклассниках».