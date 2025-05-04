В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, число пострадавших устанавливается, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
Ранее СКР Приморья сообщил, что три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело. Предварительно, авария произошла на автомобильной дороге «А-370» в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем.
«Число пострадавших устанавливается. В настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть участников ДТП», — говорится в сообщении.