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В Приморье шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом

МВД: шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Приморье.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Шесть человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, число пострадавших устанавливается, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.

Ранее СКР Приморья сообщил, что три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело. Предварительно, авария произошла на автомобильной дороге «А-370» в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем.

«Число пострадавших устанавливается. В настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть участников ДТП», — говорится в сообщении.