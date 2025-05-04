За минувшие сутки в Ростовской области потушили 18 техногенных пожаров

За прошедшие сутки субботы в Ростовской области произошло 18 техногенных пожаров, которые ликвидировали спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Также за этот период три раза горел сухостой. И еще четыре раза спасатели ликвидировали последствия ДТП.
— Выезжали 196 специалистов и 49 единиц техники, — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 2 мая, на Дону горело два авто. Первый пожар произошел из-за замыкания кондиционера в гараже. А второй случился по причине аварийного режима работы электрооборудования машины.