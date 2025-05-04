Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За минувшие сутки в Ростовской области потушили 18 техногенных пожаров

В субботу в Ростовской области трижды горела сухая трава.
Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки субботы в Ростовской области произошло 18 техногенных пожаров, которые ликвидировали спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Также за этот период три раза горел сухостой. И еще четыре раза спасатели ликвидировали последствия ДТП.

— Выезжали 196 специалистов и 49 единиц техники, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 2 мая, на Дону горело два авто. Первый пожар произошел из-за замыкания кондиционера в гараже. А второй случился по причине аварийного режима работы электрооборудования машины.