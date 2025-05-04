В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Спасском районе Приморья, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
По данным ведомства, предварительно, авария произошла в воскресенье на автомобильной дороге «А-370» в Приморье: водитель пассажирского маршрутного автобуса столкнулся с легковым автомобилем.
«В результате ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса, трое госпитализированы в медицинское учреждение. СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту ДТП…(ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.