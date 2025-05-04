В Уфе перекроют Советскую площадь и улицы рядом.

В Уфе напомнили о перекрытии Советской площади и прилегающих улиц в связи с праздничными мероприятиями.
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Советской площади пройдут тематические мероприятия и возложения цветов к памятнику генерала Минигали Шаймуратову. Для обеспечения безопасности участников будут вводиться ограничения движения транспорта.
6 мая с 8.00 до 20.00 ул. Советская (от Октябрьской революции до Советской площади). Здесь пройдёт тематическое мероприятие перед БГПУ им. М. Акмуллы.
7 мая с 9.00 до 11.30 ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина). Будет организована Республиканская акция «Вальс Победы».
9 мая с 9.00 до 10.30 ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина) и ул. Советская (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди). Возложение цветов к памятнику Минигали Шаймуратову.
7 и 9 мая маршруты общественного транспорта изменятся. Учитывая ограничения, заранее планируйте свои поездки, сообщил в телеграм-канале глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.