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Севастопольский «Новый Херсонес» признан лучшим музейным парком России

Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», расположенный в Севастополе, одержал победу во II Всероссийской премии «Парки России», завоевав первое место в номинации «Историко-архитектурный, музейный парк».

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

Объекты занимают 140 тысяч квадратных метров и находятся на благоустроенной территории площадью 24 гектара, оформленной как уникальный садово-парковый ансамбль. В пресс-службе комплекса отметили вклад профессионалов, участвовавших в создании проекта, и поблагодарили их за реализацию масштабной идеи.

В марте сообщалось, что Новом Херсонесе открылся молодёжный центр «Точка опоры», который призван помочь молодым людям обретать знания, находить ответы на волнующие вопросы, а также развивать творческий потенциал.