Севастопольский «Новый Херсонес» признан лучшим музейным парком России

Объекты занимают 140 тысяч квадратных метров и находятся на благоустроенной территории площадью 24 гектара, оформленной как уникальный садово-парковый ансамбль. В пресс-службе комплекса отметили вклад профессионалов, участвовавших в создании проекта, и поблагодарили их за реализацию масштабной идеи.