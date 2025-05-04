Севастопольский «Новый Херсонес» признан лучшим музейным парком России

Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.
Объекты занимают 140 тысяч квадратных метров и находятся на благоустроенной территории площадью 24 гектара, оформленной как уникальный садово-парковый ансамбль. В пресс-службе комплекса отметили вклад профессионалов, участвовавших в создании проекта, и поблагодарили их за реализацию масштабной идеи.
В марте сообщалось, что Новом Херсонесе открылся молодёжный центр «Точка опоры», который призван помочь молодым людям обретать знания, находить ответы на волнующие вопросы, а также развивать творческий потенциал.