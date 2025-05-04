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«Поезд Победы» с полевой кухней прибудет в Красноярск 5 мая

На платформе вокзала воссоздадут атмосферу прибытия «Поезда Победы».

Источник: КрасЖД

В понедельник, 5 мая, на красноярском железнодорожном вокзале пройдет торжественная встреча «Поезда Победы», который включает в себя знаменитый паровоз «Лебедянка», платформы с военной техникой и вагон-сцену для артистов агитбригады.

Программа начнется в 11:20 с тематических танцев, отражающих дух военных лет. Ожидается, что сам поезд прибудет на станцию к 12:00.

С платформы на колесах выступит агитбригада, которая порадует зрителей песнями и музыкально-хореографическими номерами. Также 5 мая будет представлен сводный хор Красноярской железной дороги.

В составе поезда разместится выставка военной техники времен Великой Отечественной войны. Посетители смогут заглянуть в кабину паровоза «Лебедянка» вместе с машинистами, а организаторы обещают угостить всех желающих фронтовой кашей из полевой кухни.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 4 мая Красноярский край накрыл снегопад.