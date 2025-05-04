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В Беларуси с 1 сентября запретят телефоны в школах

С 1 сентября в белорусских школах вступает в силу новый запрет на использование мобильных телефонов. Хотя эта норма не прописана в обновленном Кодексе об образовании, она уже активно обсуждается среди родителей и учеников. Об этом рассказал начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко, пишет Mlyn.by.

Источник: AP 2024

Теперь, приходя в школу, ученики будут обязаны сдавать свои телефоны и смогут забрать их только после уроков.

Также определены места для хранения мобильных устройств и лица, ответственные за их безопасность. К слову, многие учебные заведения уже отказались не только от телефонов, но и от других электронных устройств, таких как телевизоры и планшеты. По мнению экспертов, традиционные методы обучения — плакаты, учебники и живое общение — более эффективны для образовательного процесса.

С 1 сентября 2025 года вступит в силу претерпевший изменения Кодекс об образовании, который также подразумевает ряд новаций. Например, индивидуальным предпринимателям запретят участвовать в реализации образовательных программ дошкольного и специального образования. Они смогут заниматься только дополнительным образованием взрослых.