В Беларуси с 1 сентября запретят телефоны в школах

Также определены места для хранения мобильных устройств и лица, ответственные за их безопасность. К слову, многие учебные заведения уже отказались не только от телефонов, но и от других электронных устройств, таких как телевизоры и планшеты. По мнению экспертов, традиционные методы обучения — плакаты, учебники и живое общение — более эффективны для образовательного процесса.