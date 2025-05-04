В Беларуси с 1 сентября запретят телефоны в школах

Теперь, приходя в школу, ученики будут обязаны сдавать свои телефоны и смогут забрать их только после уроков.
Также определены места для хранения мобильных устройств и лица, ответственные за их безопасность. К слову, многие учебные заведения уже отказались не только от телефонов, но и от других электронных устройств, таких как телевизоры и планшеты. По мнению экспертов, традиционные методы обучения — плакаты, учебники и живое общение — более эффективны для образовательного процесса.
С 1 сентября 2025 года вступит в силу претерпевший изменения Кодекс об образовании, который также подразумевает ряд новаций. Например, индивидуальным предпринимателям запретят участвовать в реализации образовательных программ дошкольного и специального образования. Они смогут заниматься только дополнительным образованием взрослых.