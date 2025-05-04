Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно зайти к нему в Кремль

«Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, — они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться», — рассказал Путин журналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, могут ли внуки неожиданно позвонить ему и попросить зайти в гости в кремлевскую резиденцию президента.