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Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно зайти к нему в Кремль

Путин заявил, что его внуки могут неожиданно зайти к нему в гости в Кремль.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно прийти к нему в гости в Кремль.

«Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, — они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться», — рассказал Путин журналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, могут ли внуки неожиданно позвонить ему и попросить зайти в гости в кремлевскую резиденцию президента.

Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале «Россия 1» в воскресенье.