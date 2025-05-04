Губернатор Игорь Кобзев встретился с жителями Киренского района

С 2020 года по Киренскому району было дано 68 поручений, 48 из них исполнено. На встрече разговаривали о теплоснабжении, медицине, ликвидации последствий ветровала, дорогах и социальных объектах. Губернатор рассказал, что в 2025 году на содержание дорог межмуниципального значения району выделили 160,8 миллиона рублей и ещё 37,8 миллиона по новой программе «Районный каркас Иркутской области». А по программе «Транспортный каркас Иркутской области» Киренск получит 31,3 миллиона рублей в 2025 году, 29 миллионов — в 2026 году и 40 миллионов — в 2027 году.