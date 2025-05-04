МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир, причем от российских производителей, в холодильнике главы государства есть и ряженка.
Об этом он рассказал в новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент фильма показали в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
«Кефирчиком могу вас (ред. — угостить). Ряженка есть… Стараюсь уже в это время не есть», — сказал Путин журналисту «России» 1 Павлу Зарубину, подтвердив, что кефир он себе в это время позволяет.
Президент добавил, что кефир и ряженка в его рационе исключительно российского производства.
«Конечно, а чье же?» — с улыбкой ответил Путин на соответствующий вопрос.
Во время съемок глава государства угостил журналистов кефиром. Путин сам сходил за кефиром и чашкой. Президент признался, что на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.