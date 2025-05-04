Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики сказали про резкое похолодание и снег в Беларуси с 5 мая 2025

Синоптики предупредили белорусов о похолодании и мокром снеге.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про резкое похолодание и снег в Беларуси в мае 2025 года. Подробности пишет портал pogoda.by.

Согласно предварительному прогнозу, 5 мая, в понедельник за погоду в стране будут отвечать холодные неустойчивые воздушные массы, которые будут поступать с северо-запада Европы. Синоптики предупреждают о резком похолодании. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, а в дневное время в отдельных районах по северо-востоку ожидаются кратковременные осадки в видео дождя, ночью возможен мокрый снег.

Что касается ветра, то он будет северный, местами порывистый. В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +8 градусов. Синоптики обращают внимание, что при прояснениях ожидаются заморозки от 0 до −3 градусов. Днем окажется от +7 до +14 градусов, а по юго-востоку — до +17 градусов.