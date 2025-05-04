Синоптики сказали про резкое похолодание и снег в Беларуси с 5 мая 2025

Согласно предварительному прогнозу, 5 мая, в понедельник за погоду в стране будут отвечать холодные неустойчивые воздушные массы, которые будут поступать с северо-запада Европы. Синоптики предупреждают о резком похолодании. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, а в дневное время в отдельных районах по северо-востоку ожидаются кратковременные осадки в видео дождя, ночью возможен мокрый снег.