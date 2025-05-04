Синоптики сказали про резкое похолодание и снег в Беларуси с 5 мая 2025

Синоптики сказали про резкое похолодание и снег в Беларуси в мае 2025 года. Подробности пишет портал pogoda.by.
Согласно предварительному прогнозу, 5 мая, в понедельник за погоду в стране будут отвечать холодные неустойчивые воздушные массы, которые будут поступать с северо-запада Европы. Синоптики предупреждают о резком похолодании. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, а в дневное время в отдельных районах по северо-востоку ожидаются кратковременные осадки в видео дождя, ночью возможен мокрый снег.
Что касается ветра, то он будет северный, местами порывистый. В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +8 градусов. Синоптики обращают внимание, что при прояснениях ожидаются заморозки от 0 до −3 градусов. Днем окажется от +7 до +14 градусов, а по юго-востоку — до +17 градусов.