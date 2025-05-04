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«Хватит рассказывать про невероятные успехи власти — приезжайте в регионы»: Долги правительства аграриям, гибель урожая — что на самом деле происходит в Молдове

Фермер Серджиу Стефанко обратился к провластным СМИ [видео]

Источник: Комсомольская правда

«Хватит рассказывать про невероятные успехи власти. Приезжайте в регионы» — молдавский фермер Серджиу Стефанко обратился к провластным СМИ:

— Морозы и засуха уничтожили урожай, 90% фермеров на грани разорения.

— Правительство и AIPA должны фермерам 50 субвенций за 2024 год!

— На дворе май 2025 года, а они даже не начали выдавать субвенций!

— Вся экономика в кризисе, о чем говорят последние данные Национального бюро статистики.

— Хватит расхваливать власть! Приезжайте, посмотрите, что происходит в реальности!

Фермеры на севере Молдовы сообщают о серьёзном ущербе: по их оценкам, апрельские заморозки повредили до 98% плодовых деревьев, особенно персиков и черешен.