«Хватит рассказывать про невероятные успехи власти. Приезжайте в регионы» — молдавский фермер Серджиу Стефанко обратился к провластным СМИ:
— Морозы и засуха уничтожили урожай, 90% фермеров на грани разорения.
— Правительство и AIPA должны фермерам 50 субвенций за 2024 год!
— На дворе май 2025 года, а они даже не начали выдавать субвенций!
— Вся экономика в кризисе, о чем говорят последние данные Национального бюро статистики.
— Хватит расхваливать власть! Приезжайте, посмотрите, что происходит в реальности!
Фермеры на севере Молдовы сообщают о серьёзном ущербе: по их оценкам, апрельские заморозки повредили до 98% плодовых деревьев, особенно персиков и черешен.