В Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга с 7 по 9 мая ограничат проезд

Запрет на передвижение транспортных средств действует:
С 7:00 до 12:30 7 мая — на девяти улицах и магистралях;
С 12:00 до 13:30 8 мая — на четырёх улицах и магистралях;
С 12:00 8 мая до 18:00 9 мая — на четырёх улицах и магистралях;
С 7:00 до 18:00 9 мая — на двадцати шести улицах и магистралях;
С 20:00 до 23:00 9 мая — на двенадцати улицах и магистралях.
Кроме того, остановка автотранспорта будет ограничена с полуночи до 23:59 9 мая на двадцати девяти участках городской дорожной инфраструктуры. Жителей и гостей Петербурга просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения и заранее выбирать альтернативные пути проезда.