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В Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга с 7 по 9 мая ограничат проезд

В связи с праздничными мероприятиями, посвящёнными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., с 7 по 9 мая в Центральном и Адмиралтейском районах города вводится временное ограничение движения автомобилей. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Запрет на передвижение транспортных средств действует:

С 7:00 до 12:30 7 мая — на девяти улицах и магистралях;

С 12:00 до 13:30 8 мая — на четырёх улицах и магистралях;

С 12:00 8 мая до 18:00 9 мая — на четырёх улицах и магистралях;

С 7:00 до 18:00 9 мая — на двадцати шести улицах и магистралях;

С 20:00 до 23:00 9 мая — на двенадцати улицах и магистралях.

Кроме того, остановка автотранспорта будет ограничена с полуночи до 23:59 9 мая на двадцати девяти участках городской дорожной инфраструктуры. Жителей и гостей Петербурга просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения и заранее выбирать альтернативные пути проезда.