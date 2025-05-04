В Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга с 7 по 9 мая ограничат проезд

В связи с праздничными мероприятиями, посвящёнными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., с 7 по 9 мая в Центральном и Адмиралтейском районах города вводится временное ограничение движения автомобилей. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.