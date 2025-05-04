Напрягай мозги, бабуль: как смартфоны помогают в борьбе с деменцией

— Компьютерная грамотность делает жизнь пожилых людей проще. Не нужно, например, тратить время и нервы, дозваниваясь в поликлинику, чтобы записаться на прием к врачу, — можно сделать это онлайн. Не нужно таскать на себе тяжелые сумки из магазина — продукты принесут прямо в квартиру. Часто не требуется даже идти в «Мои документы» — госуслугу можно получить онлайн. Вопрос лишь в том, умеет ли пенсионер это делать. К счастью, многие уже научились: в то время, когда мир лишь начинал становиться «цифровым», они еще работали и как минимум освоили стационарный компьютер. Другое дело, что цифровой мир постоянно, ежеминутно меняется, и новые сервисы, которые в нем появляются, пожилым людям не всегда понятны. Как тут быть? Например, записаться на курсы интернет-грамотности, обратившись в ближайший центр соцзащиты. Их огромный плюс в том, что они проводятся не только онлайн, то есть в интернете, но и офлайн — вживую. Ведут их специалисты, которые популярно, на пальцах, объясняют, что к чему. Хотите заниматься в интернете — пожалуйста, просто вбейте в поисковик «бесплатные курсы компьютерной грамотности» и переходите по ссылке. Если у вас возник какой-то конкретный вопрос, например, вы хотите научиться заказывать продукты онлайн, чтобы их приносили домой, то, опять же, забейте в поисковике запрос: «как заказать продукты онлайн». И, уверяю вас, найдете обучающие ролики, которые делают молодые блогеры, потому что на ролики эти очень высокий спрос. Они, как правило, подробные, с демонстрацией экрана смартфона, вам покажут и расскажут, куда и на что следует нажимать. Ну и, наконец, обратитесь к детям или внукам, чтобы они «на пальцах» объяснили вам, как пользоваться теми или иными сервисами. Это проще, чем кажется. Ведь их создатели заинтересованы в том, чтобы пользоваться их цифровым продуктом мог человек любого возраста. И последнее: я бы советовал пожилым использовать интернет не с мобильного телефона, а с ноутбука. Там и экран больше, и буквы на клавиатуре крупнее.