Путин признал, что во время «Норд-Оста» впервые встал на колени для молитвы

«У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чём-то вечном, о чём-то безграничном, о чём-то высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему… И такая потребность внутренняя бывает у меня. Но перечислять все эти поводы или причины, наверное, не стоит. Тогда, в период кризиса с “Норд-Остом”, я впервые в своей жизни встал на колени», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».