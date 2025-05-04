Путин признал, что во время «Норд-Оста» впервые встал на колени для молитвы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него, как и у всякого русского человека, время от времени возникает желание обратиться к Богу, и вспомнил, что впервые встал на колени для молитвы во время захвата «Норд-Оста».
Этими воспоминаниями глава государства поделился в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чём-то вечном, о чём-то безграничном, о чём-то высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему… И такая потребность внутренняя бывает у меня. Но перечислять все эти поводы или причины, наверное, не стоит. Тогда, в период кризиса с “Норд-Остом”, я впервые в своей жизни встал на колени», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Он также рассказал, что во время захвата «Норд-Оста» пришёл помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире.
«Именно в эту», — подтвердил Путин.
Теракт длился с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе него группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник» («1 ГПЗ»).
В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.