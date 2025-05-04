Во Владивостоке вновь перекроют центр города для репетиции парада

Новые ограничения ждут автомобилистов во Владивостоке в связи с проведением генеральной репетиции и самого военного парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Госавтоинспекция города информирует о временных перекрытиях движения и парковки в центральной части города.
Во вторник, 6 мая 2025 года, с 07:00 до 13:00, в центральных районах Владивостока пройдёт тренировка парада. В пятницу, 9 мая 2025 года, в период с 06:00 до 13:00, состоится сам парад и праздничные мероприятия. На это время движение и парковка транспорта будут временно запрещены на ряде улиц. Гражданам рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом ограничений.
Ограничения затронут следующие участки:
- Корабельная Набережная: от дома 73 по улице Светланская до дома 1 по Океанскому проспекту;
- Светланский переулок: от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской;
- Алеутская: от пересечения с Семёновской до пересечения с 1-й Морской;
- Светланская: от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской;
- Уборевича: от пересечения с Береговой до пересечения с Семёновской;
- 1-я Морская: от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской;
- Океанский проспект: от пересечения со Светланской до пересечения с Семёновской;
- Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения со Светланской;
- Адмирала Фокина: от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
Объезд будет организован по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семёновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева, Луцкого.
Во время мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выставят посты на указанных участках для обеспечения безопасности. Ограничения распространяются и на средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты. Жителей и гостей города просят учитывать временные неудобства и соблюдать требования дорожных служб.