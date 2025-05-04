Во Владивостоке вновь перекроют центр города для репетиции парада

Во вторник, 6 мая 2025 года, с 07:00 до 13:00, в центральных районах Владивостока пройдёт тренировка парада. В пятницу, 9 мая 2025 года, в период с 06:00 до 13:00, состоится сам парад и праздничные мероприятия. На это время движение и парковка транспорта будут временно запрещены на ряде улиц. Гражданам рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом ограничений.