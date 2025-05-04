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Во Владивостоке вновь перекроют центр города для репетиции парада

Ограничения распространяются на все виды транспорта, включая электросамокаты.

Источник: Аргументы и факты

Новые ограничения ждут автомобилистов во Владивостоке в связи с проведением генеральной репетиции и самого военного парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Госавтоинспекция города информирует о временных перекрытиях движения и парковки в центральной части города.

Во вторник, 6 мая 2025 года, с 07:00 до 13:00, в центральных районах Владивостока пройдёт тренировка парада. В пятницу, 9 мая 2025 года, в период с 06:00 до 13:00, состоится сам парад и праздничные мероприятия. На это время движение и парковка транспорта будут временно запрещены на ряде улиц. Гражданам рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом ограничений.

Ограничения затронут следующие участки:

  • Корабельная Набережная: от дома 73 по улице Светланская до дома 1 по Океанскому проспекту;
  • Светланский переулок: от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской;
  • Алеутская: от пересечения с Семёновской до пересечения с 1-й Морской;
  • Светланская: от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской;
  • Уборевича: от пересечения с Береговой до пересечения с Семёновской;
  • 1-я Морская: от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской;
  • Океанский проспект: от пересечения со Светланской до пересечения с Семёновской;
  • Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения со Светланской;
  • Адмирала Фокина: от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Объезд будет организован по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семёновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева, Луцкого.

Во время мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выставят посты на указанных участках для обеспечения безопасности. Ограничения распространяются и на средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты. Жителей и гостей города просят учитывать временные неудобства и соблюдать требования дорожных служб.