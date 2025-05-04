Перечень экскурсионных музейных маршрутов разработали в Ростовской области

В Ростовской области разработан перечень рекомендуемых экскурсионных музейных маршрутов. И его планируют организовать во время проведения детской оздоровительной кампании. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Маршруты включают в себя исторические места региона, объекты культурного наследия, музеи, в том числе и под открытым небом. И этот перечень будет пополняться и обновляться каждый год.
Сейчас туристы уже могут посетить экскурсию «Гошпитальный сад» в Азовском музее-заповеднике. Гостям расскажут о растениях и их полезных свойствах. А Каменский музей разработал маршрут «Станица Каменская — центр Донецкого казачьего округа».