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Перечень экскурсионных музейных маршрутов разработали в Ростовской области

В Ростовской области перечень экскурсионных маршрутов будет обновляться каждый год.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области разработан перечень рекомендуемых экскурсионных музейных маршрутов. И его планируют организовать во время проведения детской оздоровительной кампании. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Маршруты включают в себя исторические места региона, объекты культурного наследия, музеи, в том числе и под открытым небом. И этот перечень будет пополняться и обновляться каждый год.

Сейчас туристы уже могут посетить экскурсию «Гошпитальный сад» в Азовском музее-заповеднике. Гостям расскажут о растениях и их полезных свойствах. А Каменский музей разработал маршрут «Станица Каменская — центр Донецкого казачьего округа».