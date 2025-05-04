Отопление отключат в домах Нижнего Новгорода 5 мая

После того, как отопление полностью отключат, ресурсоснабжающие организации сразу же начнут ремонтные и профилактические работы на теплосетях, чтобы к осени они были готовы к новому сезону.
Всего в этом году коммунальщики намерены обновить 145,4 км сетей отопления и ГВС. При этом план по АО «Теплоэнерго» составляет 73,5 км.
Напомним, что в 2024/2025 году отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал 1 октября. В первую очередь тепло дали в детских садах, школах и больницах, а уже после его направили в жилые дома и производственные помещения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более четверти общей протяженности тепловых сетей заменили в Нижнем Новгороде за пять лет.