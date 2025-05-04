Во Владивостоке прошел детский парад в честь 80-летия Победы

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Детский парад по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые прошел в воскресенье во Владивостоке, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«В ознаменование 80-й годовщины Великой Победы в столице Дальнего Востока состоялся первый в истории детский парад… Правнуки Победы… Получилось по-настоящему грандиозно. Молодцы, ребята, мы гордимся вами», — написал Кожемяко.
По его словам, более 1,5 тысячи школьников начальных классов из всех районов края прошли парадными колоннами, символизирующими разные рода войск и добровольческие отряды.
«Школьники Приморского края отдали дань памяти своим дедам и прадедам — победителям в Великой Отечественной войне… А это главная наша задача — сохранить историческую память о Великой Победе и героях Отечества», — отметил глава региона.
Он также поблагодарил военнослужащих, принявших участие в организации парада, родителей и учителей школьников.
Пост сопровождается видео с кадрами парада.