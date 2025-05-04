В 6 районах Нижнего запустят праздничный салют на 9 Мая

Об этом проинформировал жителей мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
В День Победы нижегородцев ожидает насыщенная развлекательная программа, кульминацией которой станет одновременный запуск фейерверков в 22:00 в Автозаводском, Ленинском, Московском, Сормовском, Нижегородском и Канавинском районах.
Жители Автозаводского района смогут наблюдать салют, расположившись у паркового озера на улице Героя Смирнова. В Ленинском районе лучшей точкой обзора станет Заречный бульвар. В Московском районе праздничный фейерверк будет виден у Дворца спорта «Юность». В Сормове салют раскрасит небо над набережной Юбилейного бульвара. В Нижегородском и Канавинском районах салютные залпы будут запущены с акватории реки Волги.