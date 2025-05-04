В 6 районах Нижнего запустят праздничный салют на 9 Мая

Жители Автозаводского района смогут наблюдать салют, расположившись у паркового озера на улице Героя Смирнова. В Ленинском районе лучшей точкой обзора станет Заречный бульвар. В Московском районе праздничный фейерверк будет виден у Дворца спорта «Юность». В Сормове салют раскрасит небо над набережной Юбилейного бульвара. В Нижегородском и Канавинском районах салютные залпы будут запущены с акватории реки Волги.