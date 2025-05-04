Новые кадры с тигрицей Желтобокой и её детьми облетели хабаровские соцсети

В Хабаровском крае тигрица Желтобокая попала на видео с фотоловушки. Кадры, снятые в Дурминском хозяйстве, показал Центр «Амурский тигр».
На записи видно, как тигрица обходит свою территорию вместе с тигрятами, которым скоро исполнится 10 месяцев. Малыши держатся рядом, ждут мать с охоты и радостно бегут за ней, предвкушая еду.
Съёмка прошла 14 апреля около полуночи. Желтобокая вернулась в эту местность спустя два месяца, уверенно шагая по старым тропам и проверяя маркировочные деревья, чтобы узнать, кто здесь был в её отсутствие.
«Тигрица особенно интересуется новыми запахами других тигров. Ей важно выяснить, какие звери заходили на её территорию и что ждёт её семейство», — рассказали в Центре.