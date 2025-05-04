Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые кадры с тигрицей Желтобокой и её детьми облетели хабаровские соцсети

Хищница с тигрятами вернулись на территорию, откуда ушли 2 месяца назад, и теперь тщательно её патрулируют.

Источник: АНО «Центр «Амурский тигр»

В Хабаровском крае тигрица Желтобокая попала на видео с фотоловушки. Кадры, снятые в Дурминском хозяйстве, показал Центр «Амурский тигр».

На записи видно, как тигрица обходит свою территорию вместе с тигрятами, которым скоро исполнится 10 месяцев. Малыши держатся рядом, ждут мать с охоты и радостно бегут за ней, предвкушая еду.

Съёмка прошла 14 апреля около полуночи. Желтобокая вернулась в эту местность спустя два месяца, уверенно шагая по старым тропам и проверяя маркировочные деревья, чтобы узнать, кто здесь был в её отсутствие.

«Тигрица особенно интересуется новыми запахами других тигров. Ей важно выяснить, какие звери заходили на её территорию и что ждёт её семейство», — рассказали в Центре.