«Борщ, рассольник, блинчики с яблоками и корицей». Топ любимых и нелюбимых блюд школьников названы в Беларуси

Стало известно, какие блюда в столовой являются любимыми и нелюбимыми у школьников, сообщает агентство «Минск-Новости».
Заведующий производством в столовой средней школы № 97 Александр Гребеня рассказал, что школьное меню нацелено на то, чтобы приучать детей к здоровому питанию.
— Спросите, что они любят, — ответят: борщ, рассольник, блинчики с яблоками и корицей… Считаю, это победа, — подмечает повар.
Вообще, в топ-5 самых любимых в школьников блюд входят пельмени со сметаной и с томатным соусом, курочка «Пикантная» из мякоти бедра цыплят, куриный шашлычок «Школьный», салат «Кукурузка» с консервированной кукурузой, ветчиной и свежим огурцом, картофельное пюре.
Но не все полезные блюда столь любимы школьниками. Среди аутсайдеров — рыба, которую, увы, исключить из школьного рациона нельзя.
Чтобы поддерживать непопулярные блюда Комбинат школьного питания запускает рекламные компании. Например, на обед к школьникам может прийти персонаж Поваренок, который подарит подарок за всю съеденную порцию.
Предпочтения детей изучают также через анкетирование. Так, после опросов в весеннем меню появились плов и картофельная бабка, булгур. Все блюда готовятся на полезном рапсовом масле. Блинчики дополняют шоколадным соусом специальной рецептуры. А еще в школьной столовой подают томатный соус «Сказка», в котором нет ни единого запрещенного ингредиента, такой полезный кетчуп.
Во время дегустаций в школе выяснили, что дети предпочитают бутерброд с твердым сыром, а для запекания блюд выбирают моцареллу. Еще альтернативой свежим фруктам стали фруктово-ягодные пюре в дой-паках.
Также в школьных буфетах продают альтернативу чипсам, разработанную белорусскими учеными: кукурузные шарики с луком и сыром.
Между тем синоптики сказали о сильных ливнях в Беларуси: «Циклон с Польши принесет ливневые дожди».