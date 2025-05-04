«Борщ, рассольник, блинчики с яблоками и корицей». Топ любимых и нелюбимых блюд школьников названы в Беларуси

Предпочтения детей изучают также через анкетирование. Так, после опросов в весеннем меню появились плов и картофельная бабка, булгур. Все блюда готовятся на полезном рапсовом масле. Блинчики дополняют шоколадным соусом специальной рецептуры. А еще в школьной столовой подают томатный соус «Сказка», в котором нет ни единого запрещенного ингредиента, такой полезный кетчуп.