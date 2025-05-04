В Прикамье осудили мужчину за организацию доставки гашиша в колонию

Мужчина признан виновным в организации и руководстве незаконной пересылкой наркотического средства в значительном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Следствие установило, что фигурант, отбывающий наказание в исправительной колонии в Губахинском муниципальном округе, разработал план по пересылке наркотического средства в место своего содержания. Для этого он по телефону заказал знакомому доставку запрещенного вещества в спецучреждение и поручил замаскировать его в содержимом посылки. Адресатом почтового отправления злоумышленник наметил другого заключенного, не сообщив ему о своих преступных намерениях.
В марте прошлого года при досмотре поступившей бандероли сотрудники колонии обнаружили 32 свертка с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах. Свертки были спрятаны в рукоятки одноразовых бритвенных станков. Представители колонии сообщили о находке в полицию.
Следственно-оперативная группа изъяла содержимое посылки. Экспертиза показала, что в свертках — гашиш общей массой более 22 граммов.
На суде заключенный отказался от прежде данных показаний и не признал вину. Но его причастность полностью подтверждена совокупностью доказательств.
Суд приговорил виновного к 9 годам в исправительной колонии особого режима.