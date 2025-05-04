В Прикамье осудили мужчину за организацию доставки гашиша в колонию

Следствие установило, что фигурант, отбывающий наказание в исправительной колонии в Губахинском муниципальном округе, разработал план по пересылке наркотического средства в место своего содержания. Для этого он по телефону заказал знакомому доставку запрещенного вещества в спецучреждение и поручил замаскировать его в содержимом посылки. Адресатом почтового отправления злоумышленник наметил другого заключенного, не сообщив ему о своих преступных намерениях.