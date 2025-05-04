В Ростове провели мини-парад для участника Великой Отечественной войны

В марте 1943 года Ивана Егоровича призвали в ряды Советской армии. В составе 140-го стрелкового полка 3-го Украинского фронта он принимал участие в боевых действиях. В июле того же года получил тяжелое ранение в правое плечо. После травмы Иван Дьяков продолжил военную службу и мобилизовался в октябре 1945 года.