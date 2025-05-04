В Ростове провели мини-парад для участника Великой Отечественной войны

Для ветерана Ивана Дьякова в Ростове организовали мини-парад и концертную программу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
В марте 1943 года Ивана Егоровича призвали в ряды Советской армии. В составе 140-го стрелкового полка 3-го Украинского фронта он принимал участие в боевых действиях. В июле того же года получил тяжелое ранение в правое плечо. После травмы Иван Дьяков продолжил военную службу и мобилизовался в октябре 1945 года.
— Вручил Ивану Егоровичу знак «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону — участник Великой Отечественной войны», — сообщил Александр Скрябин.