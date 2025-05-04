В Омске обустроят берег речки Замарайки на Левом берегу

Сейчас застройщик ищет подрядчика для исследования берега Замарайки. Обследование планируют завершить в этом году. Работы проходят рядом с улицей 1-й Рыбачьей, где планируется строительство школы с площадкой на берегу реки. Проект благоустройства должен появиться уже в следующем году.