В Омске обустроят берег речки Замарайки на Левом берегу

Специалисты изучат глубину водоёма, качество воды, флору и ландшафт прибрежной зоны. Это поможет разработать проект будущего благоустройства территории. Набережная станет продолжением парка «Драверта», который строит компания «Брусника». Об этом сообщили в министерстве строительства Омской области.
Сейчас застройщик ищет подрядчика для исследования берега Замарайки. Обследование планируют завершить в этом году. Работы проходят рядом с улицей 1-й Рыбачьей, где планируется строительство школы с площадкой на берегу реки. Проект благоустройства должен появиться уже в следующем году.
Ранее мы рассказывали, каким видят парк «Драверта» на Левом берегу и когда его планируют построить.