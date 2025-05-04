Врачи в Астане спасли жизнь трёхмесячной малышке с гигантской опухолью мозга

«Я готовилась ко всему, понимала, какие риски. Но произошло чудо — моя дочка жива, с ней всё хорошо. Благодарю от всего сердца врачей, особенно Дмитрия Андреевича Сурдина, весь медперсонал. Спасибо, что спасли мою дочь!».