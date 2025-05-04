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В СРПП сообщили, что расписание судов «Самара — Рождествено» изменится с 5 мая

С 5-го мая речной транспорт из областной столицы в Рождествено начнет ходить по новому временному графику.

С 5-го мая речной транспорт из областной столицы в Рождествено начнет ходить по новому временному графику. Об изменениях расписания движения судов сообщили в пресс-службе «Самарского речного пассажирского предприятия» (СРПП).

В сообщении говорится, что более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте «СРПП». Там опубликовали новый график движения речных судов по маршруту «Самара — Рождествено», судя по которому почти вдвое сократилось количество рейсов.

С учетом Прорана в предыдущем расписании 5,6 и 7 мая (рабочие дни) было запланировано 16 рейсов из Самары до Рождествено. В новом варианте, который по техническим причинам временно вводится с 5 мая, — 9.

С чем именно связано такое изменение, в компании не уточнили.

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