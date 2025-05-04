В Перми выставили на продажу сеть магазинов азиатской еды

По данным автора публикации, сеть магазинов функционирует в Перми один год и пять месяцев. Торговые точки расположены в центре города на улицах Пушкина и Екатерининской. В объявлении также указано, что чистая прибыль предприятия за прошедший год составила 2,6 млн рублей.