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В Перми выставили на продажу сеть магазинов азиатской еды

Стоимость двух торговых точек оценили в 2,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми выставили на продажу сеть магазинов азиатской еды «Кайдзю». За две действующие торговые точки хотят получить 2,7 млн рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

По данным автора публикации, сеть магазинов функционирует в Перми один год и пять месяцев. Торговые точки расположены в центре города на улицах Пушкина и Екатерининской. В объявлении также указано, что чистая прибыль предприятия за прошедший год составила 2,6 млн рублей.

Будущий владелец получит готовый бизнес, включая мебель, технику, вывески, персонал, дизайнерское оформление бренда, а также аккаунты в социальных сетях.