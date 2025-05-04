Путин оценил белорусский шоколад, подаренный ему Лукашенко

Президент России Владимир Путин оценил белорусский шоколад, подаренный ему президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.
Так, во время съемок фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» для телеканала «Россия» российский лидер рассказал, что Александр Лукашенко привез ему в подарок.
Видео для фильма, в том числе, снимали в квартире Путина в Московском Кремле. На кухне стояла коробка с шоколадом — подарок белорусского президента.
— Это подарок Александра Григорьевича как раз, — заметил Владимир Путин, открывая угощение.
При этом президент России отметил и высоко оценил вкус белорусского шоколада.
— Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите, — предложил он журналистам.
Раньше «Комсомолка» писала, какие самые необычные подарки Александр Лукашенко дарил Владимиру Путину, Си Цзиньпину и другим зарубежным лидерам: лучшие продукты, тракторы, ювелирные изделия.
А еще накануне белорусский лидер озвучил окончательный ответ о ношении георгиевских лент в Беларуси.
Тем временем топ любимых и нелюбимых блюд школьников названы в Беларуси: «Борщ, рассольник, блинчики с яблоками и корицей».