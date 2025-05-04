В Хабаровске состоялся забег в поддержку Музыкального театра

Небольшая концертная программа разогревала всех присутствующих, а любой желающий смог поддержать Хабаровский краевой академический музыкальный театр. Как это было, рассказывает hab.aif.ru.
Первое майское утро в этом году оказалось дождливым и холодным. Собирающиеся лужи совсем не помешали хабаровчанам от мала до велика проснуться пораньше и поддержать артистов сгоревшего прошлой осенью музыкального театра.
«Когда сгорел театр, это была трагедия для всего города. Мы задумали этот забег ещё в апреле. Решили сделать это в поддержку. Нам пришлось перенести — было холодно. В этот раз мы решили, несмотря ни на какую погоду, всё равно провести забег и собрать какие-то средства на помощь нашему театру», — сказала председатель совета по вопросам благотворительности при администрации города Хабаровска Наталья Африканова.
За час до самого забега началась регистрация участников. Чтобы не терять время даром, на сцену около колеса обозрения вышли вокалисты хабаровского музыкального коллектива. Под исполнение знаменитых песен те, кто уже получил наклейку участника, разминались, танцевали и просто общались друг с другом. Кто-то искал знакомых, а кто-то грелся под навесом.
Именно в этот момент организаторы мероприятия предлагали собравшимся помочь сотрудникам музтеатра символическим переводом денежных средств. Многие хабаровчане не отказывались от этого, а некоторые помогали другим сделать это, если возникали проблемы.
«Мы ежегодно участвуем во Всероссийском забеге. Поэтому для нас это не ново, нам нравится. Погода не помеха в этом случае. Я спросила детей, готовы ли они со мной бежать? Они сказали: “Да”. Всё, мы все вместе собрались. Мы уже внесли свой взнос, вклад и готовы бежать», — сказала участница забега Ольга Ефимова.
Сам забег оказался коротким. Дистанцию всего в один километр спортсмены после официального старта пробежали за считанные минуты. Даже самые маленькие бегуны справились с задачей без проблем.
Как только большинство участников достигли финиша, место на сцене заняли артисты ХМТ. Они исполнили несколько песен и поблагодарили тех, кто пришёл их поддержать.