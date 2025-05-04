В Хабаровске состоялся забег в поддержку Музыкального театра

«Когда сгорел театр, это была трагедия для всего города. Мы задумали этот забег ещё в апреле. Решили сделать это в поддержку. Нам пришлось перенести — было холодно. В этот раз мы решили, несмотря ни на какую погоду, всё равно провести забег и собрать какие-то средства на помощь нашему театру», — сказала председатель совета по вопросам благотворительности при администрации города Хабаровска Наталья Африканова.