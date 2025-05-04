В Башкирии в ДТП скончался водитель и пострадали два пассажира

В Бирском районе Башкирии накануне, 3 мая, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, на улице Столярова в Бирске столкнулись попутные автомобили Renault Logan и Toyota RAV4. От удара Renault врезалась в электроопору.
В результате аварии водитель Renault скончался до приезда медиков, два пассажира попали в больницу.
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