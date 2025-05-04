Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в ДТП скончался водитель и пострадали два пассажира

В ГАИ Башкирии сообщили подробности аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Башкирии накануне, 3 мая, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, на улице Столярова в Бирске столкнулись попутные автомобили Renault Logan и Toyota RAV4. От удара Renault врезалась в электроопору.

В результате аварии водитель Renault скончался до приезда медиков, два пассажира попали в больницу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.