Фильм о Путине, приуроченный к 25-летию первой инаугурации, вышел в эфир

Российский лидер, в частности, ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Украине, рассказал, что в некоторые моменты своей жизни, как и все русские люди, испытывает желание обратиться к Богу, и признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы, а продолжает «дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России».