Во Владивостоке впервые прошел парад «Правнуки Победы»

Во Владивостоке состоялся масштабный краевой парад «Правнуки Победы», в котором приняли участие около 1,5 тысяч первоклассников Приморья. Это событие прошло в городе воинской славы впервые, собрав детей из 32 муниципальных образований края, сообщает ИА PrimaMedia.
Командовал мероприятием заместитель командующего 5-й армии, полковник Александр Мазур. На торжественном построении школьников приветствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что этот парад — дань уважения подвигу защитников Отечества и важный шаг в патриотическом воспитании молодого поколения.
Церемония началась с выноса на центральную площадь государственного флага России и знамени Победы, а также штандартов фронтов Великой Отечественной войны.
Парадные расчёты первоклассников, по 30 человек в каждом, прошли торжественным маршем, представляя различные рода войск. Среди них были мотострелки, танкисты, ракетчики, артиллеристы, связисты, инженеры, пограничники, моряки, десантники, лётчики, пехотинцы, ополченцы и медики. Также в строю прошли подразделения ПВО, военно-космических сил, добровольческий батальон «Тигр», Росгвардия, юнармейцы и спасатели МЧС.
Возглавляли детские расчёты ветераны боевых действий и действующие военнослужащие, подчеркивая связь поколений и преемственность воинских традиций.
Александр Березяков, служит в 1-й пожарно-спасательной части г. Владивостока, на этом параде он командовал первоклассниками из школы № 31.
"Для меня этот парад — огромная гордость. Видеть, как первоклассники, совсем ещё дети, так ответственно и чётко прошли строем — это впечатляет. Говорю как человек, который сам не раз участвовал в парадных коробках: и в армии, и в МЧС. Это колоссальная нагрузка, даже взрослому сложно выстоять, а они справились блестяще!
Их подготовка меня искренне удивила. Быть их командиром — честь для меня. А само событие, посвящённое 80-летию Победы, — это дань памяти. Уверен, оставшимся в живых ветеранам было бы приятно увидеть, как правнуки чтят их подвиг. Этот парад — первый, можно сказать, эксперимент. Но он удался на славу! Такие инициативы нужно продолжать — они воспитывают патриотизм с самого детства", — сказал Александр.
Уже после перед школьниками и их родителями выступили кинологи, юные морпехи показали свою выучку, а также прошел небольшой концерт воспитанников цирковых студий края, который был посвящен участникам Великой Отечественной войны.