Во Владивостоке впервые прошел парад «Правнуки Победы»

Их подготовка меня искренне удивила. Быть их командиром — честь для меня. А само событие, посвящённое 80-летию Победы, — это дань памяти. Уверен, оставшимся в живых ветеранам было бы приятно увидеть, как правнуки чтят их подвиг. Этот парад — первый, можно сказать, эксперимент. Но он удался на славу! Такие инициативы нужно продолжать — они воспитывают патриотизм с самого детства", — сказал Александр.