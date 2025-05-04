Территория бывшей барахолки превратилась в свалку в Новосибирске

Гусинобродская барахолка прекратила свою работу в 2015 году, когда муниципальная земля была зарезервирована для строительства метродепо. Однако до сих пор не разработан даже проект. В 2016 году Анна Терешкова, занимавшая тогда пост начальника городского департамента культуры, спорта и молодежной политики, говорила о планах возведения катка и трассы для картинга и велосипедистов на этой территории. Однако эти идеи так и остались неосуществленными.