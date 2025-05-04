Территория бывшей барахолки превратилась в свалку в Новосибирске

По словам Михаила Михайлова, главы экологического фонда «Зеленый стандарт», мусор на эту территорию доставляют ежедневно как на грузовиках, так и на легковых автомобилях.
«Отходы привозят со всех концов: из города и ближайших садоводческих товариществ. Некоторые свалки, похоже, существуют здесь уже несколько лет, в то время как рядом появляются новые. Это один из основных въездов в город! Рядом находится автовокзал, через который ежедневно проходят сотни туристов. И что они видят? “Добро пожаловать в столицу Сибири” на фоне мусорных куч?» — возмущается активист.
Гусинобродская барахолка прекратила свою работу в 2015 году, когда муниципальная земля была зарезервирована для строительства метродепо. Однако до сих пор не разработан даже проект. В 2016 году Анна Терешкова, занимавшая тогда пост начальника городского департамента культуры, спорта и молодежной политики, говорила о планах возведения катка и трассы для картинга и велосипедистов на этой территории. Однако эти идеи так и остались неосуществленными.