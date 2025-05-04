Новосибирск вошел в топ-5 популярных направлений для деловых поездок по России

Представляя перспективы развития туристического кластера Новосибирска на II международном форуме парков стран БРИКС, мэр Максим Кудрявцев сказал: «Новосибирск — город молодой, в этом году ему исполнится 132 года. У нас нет такого большого разнообразия исторических памятников, природных достопримечательностей. И ответ, который мы для себя нашли, что делать, — это события. Мероприятия, которые притягивают гостей в наш город и являются элементом гордости для горожан».