Новосибирск вошел в топ-5 популярных направлений для деловых поездок по России

Если в 2022 году на полеты в командировки в Новосибирск приходилось 2,5 процента всех бронирований в системе, то в 2024-м — уже 3,4 процента.
Чаще всего «по делам» в Новосибирск, помимо двух столиц, прилетают жители Екатеринбурга, Красноярска и Хабаровска. В поездке они проводят, как правило, от двух до четырех дней.
Представляя перспективы развития туристического кластера Новосибирска на II международном форуме парков стран БРИКС, мэр Максим Кудрявцев сказал: «Новосибирск — город молодой, в этом году ему исполнится 132 года. У нас нет такого большого разнообразия исторических памятников, природных достопримечательностей. И ответ, который мы для себя нашли, что делать, — это события. Мероприятия, которые притягивают гостей в наш город и являются элементом гордости для горожан».
В числе заметных мероприятий, ставших традиционными для Новосибирска и притягивающих наибольшее число участников и гостей, — международный форум технологического развития «Технопром», летний гастрофестиваль «В Сибири — есть!», всероссийский фестиваль огненного и светового шоу «Огни Сибири», фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор», фестиваль снега и конкурс снежных скульптур «СнежНОсибирск», фестиваль иглу «Город эскимосов» и другие.
В целом, по данным аналитической службы сервиса, за 2024 год доля различных поездок в Новосибирск увеличилась на 25 процентов. На летний сезон приходится 34 процента от всех перелетов в Новосибирск. Наибольшее количество туристов в это время приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска и Сочи.
По данным Туристско-информационного центра Новосибирской области, в 2024 году регион занял лидирующую позицию в Сибирском федеральном округе по объемам платных туруслуг и 11 место по России.
«Показателен прирост налоговых отчислений в региональный бюджет: в 2024 году эта сумма составила 8,4 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше, чем в 2022 году, — говорит руководитель центра “Мой бизнес” Новосибирской области Михаил Космынин. — Можно с уверенностью сказать, что туристическая отрасль региона демонстрирует устойчивую положительную динамику».
Тем временем.
Растет число самостоятельных путешествий из Новосибирска. В прошлом году 71 процент бронирований пришелся на полеты по России, 29 процентов — на путешествия за границу. Число последних выросло по сравнению с 2023 годом на 24 процента.
В общей сложности новосибирцы, самостоятельно организующие свои путешествия, посетили 89 государств. Лидерами отпускных зарубежных направлений оказались крупнейшие города Казахстана — Алматы и Астана. За ними расположились столицы Узбекистана и Киргизии — Ташкент и Бишкек. Популярный турецкий курорт Анталья — на пятом месте, опередив Дубай и Стамбул. Замыкают десятку главных предпочтений новосибирских путешественников таиландские города Пхукет и Бангкок, а также столица Азербайджана Баку.