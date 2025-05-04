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В пять утра начнётся рабочий день метро Новосибирска в День Победы

Это позволит жителям посетить все запланированные мероприятия праздника.

Источник: Om1 Новосибирск

В пятницу, 9 мая, новосибирский метрополитен начнёт работу в 5:00 утра, чтобы обеспечить транспортную доступность для участников утренней акции «И город узнал о Победе».

«Транспорт будет работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить доступ к праздничным мероприятиям на разных площадках города», — сообщила порталу «Сиб.фм» директор МАУ «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

Акция памяти стартует в 6:00 у здания областной администрации. Основные праздничные мероприятия в День Победы включат парад на площади Ленина, концертные программы на Михайловской набережной, акцию «Бессмертный полк» и праздничный салют у Монумента Славы.

Усиленный график работы общественного транспорта позволит жителям и гостям города без затруднений посетить все запланированные события, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.