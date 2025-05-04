Разработана машина для комплексной обработки поверхностей сложных сплавов

«Учеными Томского научного центра СО РАН и Института сильноточной электроники СО РАН разработана и произведена компактная машина “Пульсар”, с помощью которой в одном производственном цикле образец может подвергаться сразу трем операциям — обработке электронным и ионными пучками, а также магнетронному распылению. Их комбинация открывает качественно новые возможности для отработки технологий инжиниринга поверхностей сложных сплавов с заранее заданными физико-химическими свойствами для нужд авиа- и машиностроения, инструментов», — отметили в пресс-службе.