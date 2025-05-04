Накиньте платок на роток: как работала цензура и нужна ли она сегодня

— Военная цензура была всегда. В первые дни Великой Отечественной, например, особо остро встал вопрос о сохранении государственной тайны, недопущении распространения через почту и телеграф разного рода антисоветских, пораженческих, провокационных и клеветнических сообщений, подрывающих обороноспособность страны. Уже 6 июля 1941 года Государственный комитет обороны издал постановление «О мерах по усилению политического контроля почтово-телеграфной корреспонденции». Пункт 2 этого документа обязывал НКВД организовать 100-процентный просмотр писем и телеграмм. В итоге каждое письмо или открытка имели печать: черную или синюю, квадратную. Она означала, что письмо прошло цензуру. Частная переписка людей больше не была их личным делом. Проверяющих интересовали не только содержащиеся в письмах данные о дислокации частей и их номерах, именах командиров и численности потерь, но и эмоциональный настрой бойцов действующей армии. Совсем не случайно почтовая цензура в годы войны подчинялась непосредственно СМЕРШу — Главному управлению контрразведки в Наркомате обороны. Разумеется, тщательно фильтровалась и вся информация, которую поставляли советские СМИ. Есть, конечно, цензура и сейчас. Вполне официально существует перечень закрытой информации, которую недопустимо публично распространять. Больше того: силовики дают подписку о неразглашении — некоторые вещи им нельзя говорить никому, даже родственникам. То же самое касается и СМИ. Сведения о расположении тех или иных частей на фронте, о типах и количестве вооружений, которыми они располагают, о тактико-технических характеристиках этих вооружений и уж тем более тактические приемы и планы военных действий в публичное пространство попадать не должны. Но сейчас, когда война в информационном поле становится даже важнее, чем в поле настоящем, случаются истории анекдотические. Первую половину 2023 года Украина всему миру рассказывала — где, когда и даже какими силами она устроит «контрнаступ» и как победоносно он закончится. Чем закончился реально — мы помним.