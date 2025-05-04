Количество ДТП с нетрезвыми водителями выросло на 35% в Новосибирске

Также сейчас заметна тенденция — число автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, увеличилось почти в 10 раз, если сравнивать с 2022 годом. Изъятие транспорта является обязательной мерой для водителей, которых поймали за рулем в состоянии опьянения.