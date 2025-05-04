Количество ДТП с нетрезвыми водителями выросло на 35% в Новосибирске

В Новосибирской области зафиксировали рост ДТП с участием пьяных водителей. За первые четыре месяца 2025-го произошло 66 таких аварий, это на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее, отметили в региональной ГИБДД.
В таких авариях погибли 24 человека, еще 89 — получили травмы различной степени тяжести.
Также сейчас заметна тенденция — число автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, увеличилось почти в 10 раз, если сравнивать с 2022 годом. Изъятие транспорта является обязательной мерой для водителей, которых поймали за рулем в состоянии опьянения.
Работа по выявлению нетрезвых водителей в Новосибирской области продолжается.