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Количество ДТП с нетрезвыми водителями выросло на 35% в Новосибирске

В таких авариях погибли 24 человека, еще 89 получили травмы различной степени тяжести.

Источник: Freepik

В Новосибирской области зафиксировали рост ДТП с участием пьяных водителей. За первые четыре месяца 2025-го произошло 66 таких аварий, это на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее, отметили в региональной ГИБДД.

В таких авариях погибли 24 человека, еще 89 — получили травмы различной степени тяжести.

Также сейчас заметна тенденция — число автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, увеличилось почти в 10 раз, если сравнивать с 2022 годом. Изъятие транспорта является обязательной мерой для водителей, которых поймали за рулем в состоянии опьянения.

Работа по выявлению нетрезвых водителей в Новосибирской области продолжается.