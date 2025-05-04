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Челябинским чиновникам светит новое уголовное дело из-за бродячих собак

Чиновникам Челябинска светит новое уголовное дело из-за бродячих собак, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

«Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к отлову бродячих собак в Тракторозаводском районе», — сообщили в СКР.

Уточняется, что в приемную председателя Следственного комитета обратилась жительница города. Она заявила, что не принимаются меры к организации отлова бродячих собак.

«На улицах и детских площадках обитает большое количество безнадзорных агрессивных животных, которые регулярно нападают на местных жителей, в том числе детей. Так, в апреле текущего года от укуса собаки пострадал несовершеннолетний мальчик. Несмотря на многочисленные обращения граждан, меры к разрешению проблемы не принимаются», — говорится в жалобе.

Местные следователи по поступившему обращению уже начали процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СКР.