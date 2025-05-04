Челябинским чиновникам светит новое уголовное дело из-за бродячих собак

«На улицах и детских площадках обитает большое количество безнадзорных агрессивных животных, которые регулярно нападают на местных жителей, в том числе детей. Так, в апреле текущего года от укуса собаки пострадал несовершеннолетний мальчик. Несмотря на многочисленные обращения граждан, меры к разрешению проблемы не принимаются», — говорится в жалобе.