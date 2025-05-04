Время героев. Как Пермь будет праздновать День Победы

Считаные дни остались до юбилейного Дня Победы — главного российского праздника. На этот раз мы отметим 80-ю годовщину важного исторического события. В Перми запланировано много разноплановых мероприятий. Подготовка заняла около полугода. И вот программа готова. Горожане смогут увидеть салют, стать участниками шествия «Бессмертного полка», возложить цветы и не только. Подробнее — в материале «АиФ-Прикамье».
Парад и фейерверк.
В этом году главной идеей праздника станет история о героях фронта и тыла, а также о городе, ковавшем победу на заводах и ставшем пристанищем для эвакуированных и раненых. В общей сложности в Перми (включая все районы) пройдёт более 160 мероприятий. Главными станут те, что организуют в сердце краевой столицы.
«Подготовили насыщенную программу, которая начнётся с 12.00 8 мая с традиционной церемонии возложения цветов и венков у монумента “Героям фронта и тыла”, — рассказал мэр Перми Эдуард Соснин. — На набережной Камы в эти дни развернутся интерактивные площадки, фотозоны, пройдут концерты творческих коллективов».
Главное торжественное мероприятие начнётся 9 Мая в 10.00 на Октябрьской площади с театрализованного пролога. Его действие будет состоять из нескольких частей. Постановка расскажет о добровольцах, уходящих на фронт, приёме эвакуированных предприятий и людей, пермяках на фронте, скорбящих матерях и, конечно, великой Победе. Следом стартует самая любимая для многих пермяков часть праздника. По площади торжественным маршем пройдут 20 коробок военнослужащих, представителей силовых ведомств и образовательных учреждений, а также военная техника — более 30 единиц. Во время парада пермяки увидят как современные боевые машины, так и сохранившиеся со времён войны.
«В этом году акция “Бессмертный полк” возобновится в очном формате. Шествие начнётся после того, как завершится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Участники акции пройдут от Октябрьской площади до Театра-Театра», — рассказали в мэрии.
Концерты и фейерверк.
Увидеть парад смогут не только те, кто придёт на Октябрьскую площадь. Трансляцию с места событий будут вести у Театра-Театра. В 11.00 там начнётся концерт пермских творческих коллективов. В их числе — хор «Млада», группа «Дозор» и др. Завершит программу знаменитый Пермский губернский оркестр с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским.
В 19.00 начнётся концерт-посвящение «Танец, которому жизнь» у Дворца культуры им. Солдатова.
В прошлом году от салюта отказались. Увидят ли пермяки фейерверк в этом году? В мэрии заверили, что увидят. Его запустят с территории городского пляжа на правом берегу Камы в 23.00. Продолжаться шоу будет 10 минут.
Торжественные мероприятия пройдут во всех районах Перми. Центрами притяжения там станут площадки дворцов культуры, а также сад Миндовского, парки «Счастье есть» и им. Чехова.
Первая репетиция праздника состоится в Перми 4 мая, а генеральная запланирована на 7 мая. Без перекрытий не обойдётся. Пермяков просят быть внимательными в эти дни.
Музей на колёсах.
9 Мая в Перми выйдет на маршрут созданный в Пермском крае Поезд Победы «Молотов». Он будет курсировать по региону до самого сентября и посетит 14 населённых пунктов. В нём разместится выставка, повествующая о людях, которые приближали Победу. На экскурсию приглашают по субботам и воскресеньям. Необходима предварительная регистрация.
«Выставка в деталях покажет события Великой Отечественной войны — эвакуацию заводов в Молотовскую область, работу оборонной промышленности региона и медицины во время войны, — сообщил губернатор Дмитрий Махонин. — Для жителей будут доступны организованные экскурсии и специальный аудиогид, который поможет самостоятельно погрузиться в историю Прикамья в годы войны».