Время героев. Как Пермь будет праздновать День Победы

Главное торжественное мероприятие начнётся 9 Мая в 10.00 на Октябрьской площади с театрализованного пролога. Его действие будет состоять из нескольких частей. Постановка расскажет о добровольцах, уходящих на фронт, приёме эвакуированных предприятий и людей, пермяках на фронте, скорбящих матерях и, конечно, великой Победе. Следом стартует самая любимая для многих пермяков часть праздника. По площади торжественным маршем пройдут 20 коробок военнослужащих, представителей силовых ведомств и образовательных учреждений, а также военная техника — более 30 единиц. Во время парада пермяки увидят как современные боевые машины, так и сохранившиеся со времён войны.