В «Омской крепости» отпраздновали 200 лет пожарной охране

В историческом парке «Омская крепость» состоялось масштабное празднование 200-летия пожарной охраны. Торжественное мероприятие открылось вручением почётных наград сотрудникам службы и словами благодарности от руководства регионального МЧС.
После официальной части на территории парка заработали 12 интерактивных площадок, где омичи могли ближе познакомиться с профессией огнеборца. Гостям показали современную технику, дали примерить боевую форму и попробовать свои силы в тематических конкурсах и мастер-классах.
Исторический фестиваль «Пожарный служитель» погрузил участников в прошлое пожарной охраны — с реконструкциями событий, рассказами о первых пожарных командах и демонстрацией старинного оборудования. Напомним, первая пожарная команда в Омске была организована в апреле 1825 года.
Одним из ярких моментов праздника стал «пожарный фонтан» — воду подали прямо из Иртыша с помощью специального катера, создав эффектный водяной столб. А полевая кухня угощала всех гостей кашей с дымком — как положено на празднике службы, где всегда ценят тепло, силу духа и взаимовыручку.