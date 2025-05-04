В «Омской крепости» отпраздновали 200 лет пожарной охране

Одним из ярких моментов праздника стал «пожарный фонтан» — воду подали прямо из Иртыша с помощью специального катера, создав эффектный водяной столб. А полевая кухня угощала всех гостей кашей с дымком — как положено на празднике службы, где всегда ценят тепло, силу духа и взаимовыручку.