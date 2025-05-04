В Госпогранкомитете назвали причину очередей на границе

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Очередь на погранпереходе в Польшу не снижается из-за действий польской стороны, заявили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
«В субботу скопление легковых транспортных средств на въезд в Польшу в пиковые часы достигало 1560 единиц», — привели данные в ГПК.
По данным на полдень воскресенья, 4 мая, очереди на выезд ожидают 1370 легковых автомобилей.
«Однако контрольные службы польского погранперехода Тересполь не предпринимают мер по выполнению норм пропуска транспорта и по-прежнему замедленно оформляют автомобили», — заявили в комитете.
После чего уточнили, что с пятницы, 2 мая, сотрудники польского пункта пропуска приняли на свою территорию 32% легковушек от нормы.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
В частности, в Польшу на легковом автомобиле можно въехать только через погранпереход «Брест».