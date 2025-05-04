Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России

«Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему он заявил о защите традиционных ценностей в противовес «западному мейнстриму».