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Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России

Путин: если РФ не будет опираться на традиционные ценности, ее просто не будет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность, заявил президент России Владимир Путин.

Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоялась 4 мая на телеканале «Россия».

«Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему он заявил о защите традиционных ценностей в противовес «западному мейнстриму».